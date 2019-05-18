لندن تنقل من بغداد رسائل مزدوجة لطهران

2019/05/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى في بغداد، أمس، السفير البريطاني لدى العراق، جوناثان ويلكس، مع نظيره الإيراني، أريك مسجدي، في مقر السفارة الإيرانية.ويُعدّ هذا اللقاء

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