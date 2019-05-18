معركة إدلب.. أي مسار؟

2019/05/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفيد معطيات القصف التي طاولت مدينة إدلب، في الأيام الفائتة، وعمليات التحشيد العسكري حولها، بأن المعركة الحاسمة مقبلة في هذه المنطقة لإنهاء

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