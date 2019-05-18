سائرون لا تتوقع حسم ملف الدرجات الخاصة وترفض إنشاء “دولة عميقة” جديدة

2019/05/18 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب النائب عن تحالف سائرون حسين العقابي، اليوم السبت، انه لا يتوقع ان يحسم ملفات الدرجات الخاصة في شهر حزيران المقبل، فيما شدد على ضرورة عدم إنشاء دولة عميقة جديدة.وقال العقابي في تصريح لـ/SNG/،إن “الحكومة انتهت بطريق غير سليم، لذا نتمنى ان ننجز ملفاتنا بناء على المصالح الوطنية”.وبشأن ملف الدرجات العليا ...

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