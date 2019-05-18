الشيخ الأمين يعلق على استشهاد أحد أفراد الشرطة الاتحادية: الاعتذار لايعفي الجاني من المسؤولية

2019/05/18 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، أن: "الاعتذار الامريكي عن مقتل احد أفراد الشرطة الاتحادية لا يعفي الجاني من المسؤولية".

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