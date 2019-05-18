2019/05/18 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن الحكومة تهدف لاستقطاع نحو تريليون ليرة (660 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين في مسودة موازنة 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير لبناني: الحكومة تعتزم خفض تكلفة خدمة الدين بسندات خزانة بفائدة 1 %) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير لبناني: الحكومة تعتزم خفض تكلفة خدمة الدين بسندات خزانة بفائدة 1 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).