2019/05/18 | 23:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير لبناني: الحكومة تعتزم خفض تكلفة خدمة الدين بسندات خزانة بفائدة 1 %) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن الحكومة تهدف لاستقطاع نحو تريليون ليرة (660 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين في مسودة موازنة 2019
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير لبناني: الحكومة تعتزم خفض تكلفة خدمة الدين بسندات خزانة بفائدة 1 %) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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