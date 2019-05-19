العاهل السعودي يدعو الى عقد قمتين عربية وخليجية في مكة المكرمة

2019/05/19 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الى عقد قمتين عربية وخليجية في مكة المكرمة.

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