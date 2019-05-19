2019/05/19 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تعتذر للعراق بعد اقرارها بقصف مقاتلتها عربة في كركوك بالخطأ

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