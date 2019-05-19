النصر يؤكد على موقف موحد يراعي المصلحة الوطنية

2019/05/19 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ائتلاف النصر اليوم السبت، رفضه لما حصل في نينوى وعدم قبوله بعملية “لي الأذرع”.

وقال الائتلاف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن

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