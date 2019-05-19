2019/05/19 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية في مكة نهاية الشهر لبحث “الاعتداءات” في الخليج) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية في مكة نهاية الشهر لبحث “الاعتداءات” في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).