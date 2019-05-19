صراع على وراثة “المحور الوطني” في المناطق العراقية المحررة: الطريق للوزارة

2019/05/19 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد أوساط القوى السياسية الممثلة للمناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، أخيراً، خلافات عميقة بشأن الجهة التي يمكنها تمثيل هذه

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