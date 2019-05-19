بعد نينوى وصلاح الدين وديالى.. الحرائق تصل إلى النجف.. والسبب مجهول

2019/05/19 | 00:22

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اندلع حريق كبير في أرض زراعية بقضاء المناذر في محافظة النجف، وذلك بعد وصول الحرائق إلى ديالى ونينوى وصلاح الدين.

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