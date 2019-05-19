17 مادة لتعويض العراق عن الحروب وآثارها

2019/05/19 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار لجنة العلاقات الخارجية النيابية هاتف الركابي، عن اكمال مقترح جديد يتضمن 17 مادة لتعويض العراق عن الحروب وإزالة اثارها.وقال الركابي في بيان

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