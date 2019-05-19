العامري يرأس اجتماعاً موسعا لتحالف الفتح بحضور اغلب اعضاءه (موسع)

2019/05/19 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقامت قيادة تحالف الفتح، عشية امس السبت، مأدبة إفطار لأعضائه، عقد قبلها إجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس التحالف و الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وحضور

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