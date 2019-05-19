داعش لطفل ايزيدي “انت تعبد الشمس ، إنها خطيئة”

2019/05/19 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ترجمة نقل تقرير عدته صحيفة اتسايت اونلاين الألمانية قصة الطفل الأيزيدي “دلبرين”، المحرر من سجون تنظيم داعش الإرهابي الذي تم غسل دماغه من قبل التنظيم الإرهابي و تم تحديده ضمن صفوف أطفال الخلافة و جعلوهم متطرفين يحملون أفكارهم الإرهابية.و اضاف التقرير أن “دلبرين” عاد إلى عائلته و لكن يبدو أنه […]

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