متى تلجأ واشنطن للقوة العسكرية ضد طهران؟

2019/05/19 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد التصريحات الإيرانية المتحدية للولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب، في مقابل الإجراءات التي اتخذتها هذه الإدارة في تصعيد لسياستها في الضغط

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