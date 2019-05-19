روحاني: طهران لن تتمكن الآن من التفاوض مع واشنطن حول العقوبات الاقتصادية

2019/05/19 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، إن بلاده غير جاهزة أو مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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