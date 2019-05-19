لم تَسْخُن بين واشنطن وطهران إلا لتبترد؟

2019/05/19 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصفح المرء القسم الدولي في موقع صحيفة “نيويورك تايمز” ليوم أمس، السبت 18/5/2019؛ فيجد خبر الصدارة مخصصاً للانتخابات في أستراليا، ثمّ مادة

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