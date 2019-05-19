باراك أوباما الأمريكي، باراك أوباما الدولي والشرق أوسطي

2019/05/19 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تثير الخلافات والسجالات، إن في ما يتعلّق بسياساته الداخلية أو في ما يتعلّق

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