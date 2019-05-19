استعدادات عراقية لمواجهة تداعيات النزاع الأمريكي الإيراني المقبل

2019/05/19 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن حدثا عابرا للعراقيين وهم يتابعون قيام الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى، بسحب أغلب موظفيها من سفاراتها في بغداد ومستشاريها العسكريين،

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