الجبير: السعودية يدها دائمًا ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه

2019/05/19 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بجدة، إنه "لا نريد لقطر أن تكون منبرا لجمع الأموال وإرسالها للجماعات الإرهابية".

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