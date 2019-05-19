بايرن ميونخ يودع ثلاث لاعبين بعد فوزه بلقب الدوري الألماني

2019/05/19 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت جماهير بايرن ميونخ الألماني ثلاثي الفريق (آريين روبن، وفرانك ريبيري، ورافينيا) في المباراة الأخيرة لهم، مع ختام منافسات بطولة الدوري التي حسمها النادي البافاري بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

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