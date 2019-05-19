ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

2019/05/19 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء امس السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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