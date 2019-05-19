2019/05/19 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي ينفذ غارات متفرقة على تجمعات وقيادات الحوثي استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات ومواقع للمتمردين الحوثيين شمال مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع.وأوقعت غارات التحالف قلتى وجرحى في صفوف الميليشيات الإيرانية، في غارات استهدفت تحديدا معسكر "العللة"، حيث تتجمع قوات تابعة للحوثيين.إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي على عدد من القرى التابعة لمديرية مُستبأ، بمحافظة حجة، غربي البلاد.وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير قرى الحمراء والهَلّة والحضن والحقف وجبل الحضن، جنوب غربي مديرية مستبأ.وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات للحوثيين وآليات قتالية، في مواقع متفرقة من مديريتي مستبأ وعبس شمالي محافظة حجة، ما أوقع عددا من القتلى و الجرحى.وذكرت المصادر، أن إحدى الغارات استهدفت تجمعا لقيادات ميدانية للحوثيين في أحد المنازل في منطقة البداح بمديرية عبس، دون مزيد من التفاصيل عن أعداد القتلى و هويتهم.كما تم تدمير معدات قتالية ودورية عسكرية وتجمعات للمتمردين في غارات أخرى غرب منطقة المخابي في مستبأ.

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