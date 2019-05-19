2019/05/19 | 05:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.و وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة.و نقلا عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة إلى القمتين جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."وقال المصدر إنه "بالنظر إلى هذه التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، دعا خادم الحرمين أشقاءه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في 30 مايو 2019 الجاري لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة ."

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