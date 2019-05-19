طبق مميز وفاخر لعائلتك.. طريقة عمل الدجاج الهندي بحليب جوز الهند

2019/05/19 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدجاج الهندي هو طبق من الاطباق الفاخرة الهندية وهو يعتمد على حليب جوز الهند المفيد، د فحليب جوز الهند يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد البوتاسيوم الكالسيوم ، ويتميز الدجاج الهندي الهند بخليط البهارات المتميزة من كركم وكاري ويمكن ان يقدم مع الارز البسمتي واليكم الطريقة .

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