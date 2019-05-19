صابر الرباعي: رفضت التمثيل أمام ليلى علوي

2019/05/19 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صابر الرباعي: رفضت التمثيل أمام ليلى علويصابر الرباعي رفض دورا في فيلم "حب البنات"كشف الفنان التونسي صابر الرباعي خلال لقاء تلفزي أنه رفض فرصة للتمثيل في فيلم "حب البنات" مع الفنانة ليلى علوي، وكان سيقدم دور الطبيب النفسي، وهو الدور الذي قدمه الفنان أشرف عبدالباقي في ما بعد.

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