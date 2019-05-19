2019/05/19 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال مسؤول نقابي في لبنان إثر كلام بذيء بحق البطريرك صفير اعتقلت السلطات القضائية اللبنانية، رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إثر كلام ساخر صدر عنه اعتبر بذيئا وتحقيريا إزاء البطريرك الماروني الراحل، نصر الله بطرس صفير، الذي دفن الخميس وسط حضور شعبي ورسمي.وكان الأسمر يمازح أشخاصا جلسوا قربه، خلال مؤتمر صحافي، فسخر من الأهمية التي أعطيت للراحل مستعملا كلمات غير مقبولة لا تقال في العلن إجمالا في المجتمع اللبناني الذي يولي أهمية كبرى لرجال الدين.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكثافة مقطع فيديو سجلته وسائل الإعلام وظهر فيه الأسمر متوسطاً أعضاء من الاتحاد العمالي العام وهم يجلسون على منصة قبل بدء مؤتمر صحافي.وكان الأسمر يعلّق على مأتم البطريرك الذي يعتبر كثيرون أنه لعب دوراً محورياً في تاريخ لبنان الحديث، وأثار ذلك غضبا وانتقادات.وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أعلن وزير العدل، ألبير سرحان، أنه أُبلغ من النيابة العامة التمييزية بتوقيف الأسمر بعد التحقيق معه.وكان الأسمر اعتذر عبر وسائل الإعلام عن كلامه ووصف ما صدر عنه بـ"زلة لسان" بعد موجة من ردود الفعل الشعبية والسياسية المنددة التي طالبت بإقالته من منصبه ومحاكمته.

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