نينوى تعري احتدام تنافس سنة العراق على الزعامة

2019/05/19 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – بينما تعيش القوى السياسية الشيعية في العراق تحت ضغط التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإمكانية تحوله إلى صدام مسلح في

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