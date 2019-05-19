إيران تستبعد نشوب حرب وتقول إنها لا تريدها

2019/05/19 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت احتمال اندلاع حرب في المنطقة، قائلا إن طهران لا تريد الصراع، وإنه لا يمكن

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