استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادة الاحتجاجات في السودان

2019/05/19 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم – تستأنف الأحد المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقيادة الاحتجاجات بشأن نقل السلطة إلى المدنيين، بعد إعلان المجلس انتهاء

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