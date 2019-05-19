لليوم الثاني.. صواريخ إسرائيلية فوق سوريا

2019/05/19 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية ليل السبت مقرا لقوات النظام السوري في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، في اعتداء تكرر لليوم الثاني على

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