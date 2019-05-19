عاصفة ترابية كبيرة تضرب القصيم وتتجه نحو الرياض

2019/05/19 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية كبيرة تضرب القصيم وتتجه نحو الرياضضربت عاصفة غبارية كبيرة منطقة القصيم في السعودية فيما توقعت مصادر وصولها إلى العاصمة الرياض.ونشرت صفحة "هاشتاق السعودية" على تويتر فيديو تظهر فيه عاصفة ترابية (غبارية) في السعودية.وذكرت الصفحة أن العاصفة الترابية ضربت منطقة القصيم وتتجه إلى الرياض وتوقعت وصولها إلى العاصمة الرياض في ساعات الليل المتأخرة.وكانت عاصفة "الجدارية" الرملية، ضربت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.

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