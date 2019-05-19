2019/05/19 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات للمجتمع الدولي بدفع تعويضات للعراق طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رامي السكيني، الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها بدفع كافة التعويضات لعدوانها على الشعب العراقي جراء الحروب التي نجمت بسببهم ومالها من اثار بيئية وصحية ودمار شامل.واكد السكيني في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان على" تعويض العراق لما خلفته امريكا وحلفاؤها بسبب حروبها التي توالت على العراق من خلال تقديمه الى رئاسة مجلس النواب مقترح لقانون {اللجنة العليا لمطالبة امريكا وإسرائيل وحلفاؤها لعدوانها على العراق والتعويض عن الأضرار التي نجمت جراء الحروب التي توالت على العراق بسببهم ولما لها من اثار مِن الأمراض السرطانية ودمار شامل ومخلفات اليورانيوم وتأثيرها على البيئة بشكل عام وفق القوانين الدولية}".وأوضح السكيني انه" قدم مقترح القانون الى رئاسة مجلس النواب وحسب الدور التشريعي الرقابي بموجب احكام المادة ٦١ من الدستور العراقي بإحالة مقترح القانون أعلاه الى اللجان المختصة ليأخذ دوره التشريعي والتصويت خدمة للعراق وشعبه".

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