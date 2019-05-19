2019/05/19 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اكدت وزارة النفط، اليوم الاحد، ان العاملين في الشركات النفطية العالمية لا يواجهون اي تهديدات في البلاد.قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في تصريح صحفي، إن “وزارة النفط حريصة على توفير بيئة آمنة لعمل الشركات النفطية الأجنبية، بما في ذلك الحفاظ على العاملين فيها من كل الجوانب”.وفيما لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: العاملين في الشركات النفطية العالمية لا يواجهون اي تهديدات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: العاملين في الشركات النفطية العالمية لا يواجهون اي تهديدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).