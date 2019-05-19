2019/05/19 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزعت لجنة الحفاظ على تراث الراحل ناجي جواد الساعاتي بالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق- امس السبت - جوائز مسابقة ادب الرحلات العاشرة على الفائزين ،بحضور وكيل وزارة الثقافة الاقدم جابر الجابري.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوائز أدب الرحلات لجواد الساعاتي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوائز أدب الرحلات لجواد الساعاتي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوائز أدب الرحلات لجواد الساعاتي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).