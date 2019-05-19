جوائز أدب الرحلات لجواد الساعاتي

2019/05/19 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت لجنة الحفاظ على تراث الراحل ناجي جواد الساعاتي بالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق- امس السبت - جوائز مسابقة ادب الرحلات العاشرة على الفائزين ،بحضور وكيل وزارة الثقافة الاقدم جابر الجابري.

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