مأدبة إفطار لتلاميذ مبرة التضامن الأولى في الناصرية

2019/05/19 | 08:28

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وكالات:

إقيمت مأدبة إفطار جماعي ، لتلاميذ مبرة التضامن الأولى للأيتام في الناصرية، الخميس، من قبل السيد حيدر طالب جاسم الطحان وذلك في داره الواقعة في منطقة الشعلة بالناصرية .





وكالات:إقيمت مأدبة إفطار جماعي ، لتلاميذ مبرة التضامن الأولى للأيتام في الناصرية، الخميس، من قبل السيد حيدر طالب جاسم الطحان وذلك في داره الواقعة في منطقة الشعلة بالناصرية .وذكر ناصر عزيز مدير المبرة لـ"مركز التضامن للإعلام" ، أن تلاميذ المبرة حضروا ،الخميس إلى منزل السيد حيدر الطحان بعد توجيهه دعوة لهم بتناول وجبة إفطار اقيمت بمناسبة أيام شهر رمضان المبارك.

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