زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرقي كاليدونيا الجديدة الامريكية

2019/05/19 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.8 درجة سُجل في جنوب المحيط الهادي شرقي كاليدونيا الجديدة.

وأضافت الهيئة، اليوم الأحد، أن الزلزال سجل على

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