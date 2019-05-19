اخماد حريق داخل محطة بستنة الحويجة بكركوك

2019/05/19 | 08:31

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العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اخماد حريق داخل محطة بستنة الحويجة، مبينة ان هذه المحطة عائدة لوزارة الزراعة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد

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