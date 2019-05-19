جامعة ذي قار تباشر غدا بالتعاقد مع الاجراء اليوميين والمحاضرين في كلياتها 

2019/05/19 | 09:00

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت جامعة ذي قار اليوم انها ستباشر ابتداء من يوم غد الاحد بالتعاقد مع اجرائها اليوميين والمحاضرين في كلياتها.





شبكة اخبار الناصرية:قالت جامعة ذي قار اليوم انها ستباشر ابتداء من يوم غد الاحد بالتعاقد مع اجرائها اليوميين والمحاضرين في كلياتها.وذكر رئيس الجامعة رياض شنته لشبكة اخبار الناصرية ، ان الجامعة استحصلت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التعاقد مع جميع الاجراء لدى الجامعة والبالغ عددهم 582 اجيرا اضافة الى المحاضرين في الكليات.واكد ان التعاقد سيشمل الاجراء العاملين في الدوامين النهاري والمسائي وفي جميع الاقسام والمكاتب التابعة للجامعة.

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