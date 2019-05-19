امن ذي قار يعتقل متهما بالارهاب في الناصرية

2019/05/19 | 09:00

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية امن ذي قار اليوم عن اعتقال متهم بالارهاب في قضاء الناصرية بمركز المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية امن ذي قار اليوم عن اعتقال متهم بالارهاب في قضاء الناصرية بمركز المحافظة .وذكر مصدر في المديرية لشبكة اخبار الناصرية ان مفارز الامن وبالاشتراك مع شرطة نفط ذي قار تمكنت من اعتقال المتهم في قضاء الناصرية .واوضح ان عملية الاعتقال تمت استنادا لامر قضائي صادر وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ، مبينا ان المتهم نقل الى الجهات التحقيقية المختصة تمهيدا لمحاكمته .انتهى، ت ع ح .

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