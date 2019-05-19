ترامب ينظف

2019/05/19 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ردت شركة صينية على إجراءات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاقتصادية، ضد بلادها.

وعمدت الشركة الى الاستهزاء بترامب، وقامت بصنع فرشاة تنظيف "مراحيض" بوجهه وشعره،

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