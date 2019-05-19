القوى العراقية لـ

2019/05/19 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر في تحالف القوى العراقية الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الايام المقبلة ستشهد حراكا داخل مجلس النواب لحل مجلس

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