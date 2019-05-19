أميركا تقدم وعداً مشروطاً لعشائر الأنبار

2019/05/19 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكّد مسؤول محلي رفيع في الأنبار، غربي العراق، وجود دعم أميركي لقضية تسليح العشائر.

ونقلت العربي الجديد عن المسؤول قوله انّ قاعدة "عين الأسد" التي توجد فيها القوات الأميركية، شهدت أخيراً اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وزعماء قبائل مؤثرين.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى حصول بعض الزعامات المحلية على وعود بالتسليح، موضحاً أنّ أغلب العشائر ترحّب بهذا الأمر، فيما بعضها يخشى من احتمال زجّها في مواجهة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وفيما لفت إلى وجود رغبة أميركية في منح دور للعشائر في محافظة الأنبار يمتد حتى حدود المحافظة مع العاصمة بغداد، وبقية المحافظات، أكّد أنّ الأميركيين اشترطوا أن يكون أي دعم بموافقة وإشراف السلطات العراقية.

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