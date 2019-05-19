لجنة الصالات: المشاكل المالية تهدد مشاركة منتخب الشباب في بطولة آسيا

2019/05/19 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الصالات التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم ان مشاركة منتخب الشباب في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما في إيران

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