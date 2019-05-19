الصدر : الذنب الحادي عشر عقوق الوالدين

2019/05/19 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقوق الوالدين بأنه الذنب الحادي عشر .وقال الصدر في تغريدة جديدة له،:” الذب الحادي عشر عقوق الوالدين وعدم طاعتهما فيما ينفع ولا يضر بل ومقاطعتهما بغير حجة شرعية يل ولعل الامر يصل الى أذاهما “.

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