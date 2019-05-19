التربية تمنع استقبال الأطفال دون سن السادسة كمستمعين

2019/05/19 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجــهــت وزارة الــتــربــيــة، الأحد، اعــمــامــا لمديرياتها فـي بـغـداد والمحافظات بـعـدم استقبال الاطـفـال دون سن الـسـادسـة كمستمعين فـي الصف الاول الابتدائي خلال العام الدراسي (2020 – 2019) المقبل.وقــالــت مــديــرة الـتـعـلـيـم الابـتـدائـي بالمـديـريـة الـعـامـة للتعليم الـعـام والاهــــلــــي والاجـــنـــبـــي شـــهـــرزاد مــصــطــفــى في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن وزارتـهـا “وجهت اعماما الـى ادارات […]

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