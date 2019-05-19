نائب بالبناء يكشف عن تحركات لحلحلة الخلافات بين الحلبوسي و”أبو مازن” 

2019/05/19 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاحد، ان نواب تحالف القوى العراقية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باقون ضمن تحالف البناء اضافة الى الاصلاح، لافتاً الى ان هناك تحركات سياسية لحل المشكلة ما بين الحلبوسي والنائب أحمد الجبوري “ابو مازن”.وقال الكناني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الخلاف مابين نواب ورؤساء كتل المكون […]

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