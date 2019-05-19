مجلس بغداد يكشف عن حالة “غبن” بحق المحاضرين

2019/05/19 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة بغداد، الأحد، عن حدوث غبن بحق المحاضرين في العاصمة بغداد، لافتاً الى ان ضوابط صرف الاجور منحت لاصحاب شهادات التربية ولم تخصص لاصحاب الشهادات الاخرى.وقالت عضو مجلس المحافظة، جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة بغداد حددت المديريات التي ستصرف اجور المحاضرين، والامر يتعلق فقط بوزارة المالية من اجل […]

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