الباوي: واشنطن تسعى لزج بغداد في صراع اقليمي

2019/05/19 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني حازم الباوي، الاحد، من محاولة واشنطن لزج بغداد في صراع اقليمي بعد محاولة اميركا لسحب موظفيها في من بغداد واربيل اضافة الى العاملين في الحقول النفطية.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التصعيد الاميركي تجاه العراق في هذا التوقيت تحديداً، ماهو الا محاولة لزج بغداد في صراع اقليمي ليست بحاجة […]

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