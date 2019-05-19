2019/05/19 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم النائب السابق مشعان الجبوري، المرشح لرئاسة لجنة النزاهة النيابية علي الصجري بشراء مقعده النيابي بمبلغ 25 مليار دينار، فيما حذر من تداعيات اسقاط رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “النائب علي الصجري اشترى مقعده بمبلغ 25 مليار دينار لأنه لم يحصل الا على 500 صوت في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: المرشح لرئاسة لجنة النزاهة النيابية اشترى مقعده بـ25 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: المرشح لرئاسة لجنة النزاهة النيابية اشترى مقعده بـ25 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).